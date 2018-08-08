‘Yes-No tuşu mağduru’ olarak biliniyor: Savcıya göre Sav’ın telefonu dinlenmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin iddianamede eski CHP genel sekreteri Önder Sav’ın telefonuna ortam dinleme programı yüklenmesi de ayrıntılarıyla anlatıldı.

İddianamede anlatılanlar Sav’ın CHP yöneticisi olduğu dönemde ‘Yes-No tuşu mağduru’ olarak tarihe geçen ortam ses kaydının basına yansımasını akla getirdi.

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Hürriyet’ten Fevzi Kızılkayon’un haberine göre iddianamede istihbarattaki yasadışı dinlemeler şöyle özetlendi:

“Örgüt üyeleri elde ettikleri bilgileri örgüte aktarmakta, toplanan bütün bilgilerle büyük bir havuz oluşturulmaktadır.

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Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır.

Örgütün ‘istihbarat ağı ya da gücü’ konusunda en önemli konu ise Fetullah Gülen’in sahip olduğu arşiv. Bu yasadışı arşivde, örgütün yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler bulunmaktadır. Ayrıca siyasiler, bürokratlar, gazeteciler, iş insanlarıyla ilgili yasadışı elde edilen görüntü, ses gibi kayıtlar da bu arşivdedir.”

‘Sav’ın dinlenmesinde kriz çıktı’ denmiş

36 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde, Sav’ın telefonuna yerleştirilen özel bir programla dinlendiği de belirtilerek şöyle denildi:

“Şüphelilerden Volkan Göçer ifadesinde şunları söyledi: ‘Nisan 2009’da Veli Özdemir, Ahmet Canik ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nın dışarıdan hizmet alımı yaptığı Soner isimli bir mühendis ile Hindistan’a giderek ortam dinlemenin yapıldığı programlar aldık. Program uzaktan telefonlara yüklenemedi. İşletim sistemi symbian olan telefonları ele geçirmek vasıtasıyla kablo aracılığıyla dosya atarak yüklenebildi ve anlık ortam dinlemesi yapabildi. Ortam dinlemesi yapacak olan numara telefona tanımlandı, tanımlanan telefondan program yüklü olan telefon arandığında devreye giriyordu. Bir gün Veli Özdemir beni çağırarak ‘Sav’ın telefonunda kriz çıktı’ dedi. Bu ortam dinleme programının Önder Sav’ın programına nasıl yerleştirildiğini bilmiyorum.’“

Sav’ın davası 2010’da bilirkişi raporuyla

2008 yılında Yeni Akit Gazetesi’nde Sav’ın makamında dönemin merkez valisi Ali Serindağ ile yaptığı konuşmanın metni yayınlanmıştı. Haberi yapan muhabir Aslan Değirmenci, aradığı Sav’ın konuşmayı reddedip telefonu masasına bıraktıktan sonra ‘No’ tuşuna basmayı unutarak cihazı açık bıraktığını, kendisinin ortamdaki konuşmaları dinledikten sonra haberleştirdiğini anlatmıştı.

Sav’ın o dönem telefona program yerleştirilerek dinlendiği iddiasıyla açtığı dava 2010’da hazırlanan bilirkişi raporunda, cihazda herhangi dinleme programına rastlanmadığı yönünde görüş verilmesi üzerine reddedilmiş, muhabir Değirmenci ve gazetenin Ankara temsilcisi Sedat Arseven beraat etmişti.