‘Yerüstü köylülerindir’: Jeotermal kuyusu istemeyen kadınlar firmaya ‘kapıyı gösterdi’

Aydın’ın kırsal mahallesi Musluca’da kadınlar jeotermal kuyusu açmak için zemin etüdü yapan firma görevlilerine ‘kapıyı gösterdi.’

Musluca mahallesinde bir jeotermal firması tarafından zemin etüt çalışması yapıldığı farkeden köylüler, haberleşerek bir araya geldi. Çoğunluğu kadın 70 kadar yurttaş çalışmaları engelleyip görevlileri köyden dışarı çıkardı.

Beş kilometre mesafedeki Aydın-İzmir Karayolu Musluca mahallesi kavşağına yürüyen köylüler, mahallerine giden yolu trafiğe kapattıktan sonra oturma eylemi yaptı.

Polisin uyarılarına ve Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili’nin kalabalığın dağılması talebine rağmen eylemciler, “Ölmek var dönmek yok. Gerekirse Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Bir karış toprağımızı kazdırmayacağız. Hiçbir firmaya mahallemizi kazmasına izin vermeyeceğiz. Ölünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek eylemi sürdürdü.

‘Köylüler mağdur’

Eylemcilere destek veren Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili, köylülerin kendi topraklarında söz sahibi olmaları gerektiğini savundu: “Jeotermal su çıkartılacak arazilerin imtiyaz hakkını firmalara verdi. Mahallelinin arazisinde izinsiz rahatça arama yapabiliyorlar. Yeraltı bunların olabilir ama yerüstü ise köylülerin. Köylülerin, firmalara verilen bu imtiyaz haklarıyla neredeyse kendi topraklarında hiçbir söz hakkı kalmadı. Köylü mağdur. Daha önce yörede açılan jeotermal kuyularının kendileri için bir faydası olmadığı köylüler gördü.”