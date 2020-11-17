Yerlikaya: Vaniköy Camisi’nin restorasyonu iki yılda tamamlanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi’nin restorasyon projesinin iki yılda tamamlanacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Üsküdar ilçesindeki Kandilli Mahallesi’nde bulunan 350 yıllık cami, önceki gün çıkan yangında büyük hasar görmüş, Anadolu başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İtfaiyenin raporunda, yangına elektrik kablolarının neden olduğu belirtilmişti.

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Vaniköy Camisi proje-uygulama ve çevre düzenlemesi restorasyon protokolü imza törenine katılan Yerlikaya, tarihi eserlerin, medeniyetin emaneti olduğunu belirterek şunları söyledi: “Onları layık oldukları şekilde korumak ve geleceğe taşımak üzerimizdeki en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu Vaniköy Camisi için derinden hissediyoruz. Onun için hiç vakit kaybetmedik, kaybedemeyiz.”

İstanbulluların, tarihi eserin restore edilip edilemeyeceğine dair endişe yaşadığını söyleyen Yerlikaya,“İstanbullular ve herkes rahat olsun. Burası bir cami olarak vakıf eseridir ve bir cami olarak aslına uygun şekilde Allah’ın izniyle ihya edilecektir” dedi.

‘Restore edilecekti’

Yangın çıkmasa da caminin restorasyon çalışması yapılmasının planlandığını 2019’da proje hazırlandığını ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden kurula 2 Kasım’da iletildiğini anlatan İstanbul valisi şöyle konuştu:

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“İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020’de toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır veya restorasyon kurtarmaz, rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camisi’ni yeniden ihya edeceğiz.”

Kalyon Vakfı üstlenmiş

Yangın sonrası, camiye komşu Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu’nun valiliği arayarak restorasyon projesini üstlenmek istediklerini belrten Yerlikaya, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün, yapı maliki Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek protokol hazırladığını ifade etti.

Yerlikaya protokolü şu sözlerle anlattı: “Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak. Tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’müz ve valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz.”

Yerlikaya, konuşmasının ardından, Vakıflar 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Mehmet Vani Vakfı Başkanı Uğur Vanioğlu ile protokolü imzaladı.