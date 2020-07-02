Yerlikaya atamasına eleştiri: LDP’liler güreşçi mayosu giyip Vakıfbank’a ‘iş başvurusu’ yaptı

Liberal Demokrat Parti (LDP) İzmir İl Başkanlığı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını eleştirmek için eylem yaptı.

Gençlik ve spor bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, haziran ayında Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı. Yerlikaya’nın güreşçi olması nedeniyle bazı kesimler atamayı eleştirmişti.

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Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önünde güreş tutup liyakatımızı gösterdik, sonra iş başvurusunda bulunduk. Kıspetse olur. :p pic.twitter.com/5d4dlVHVMx — LDP İzmir (@ldpizmir) July 2, 2020

Eylem, partinin il başkanlığı hesabından bugün paylaşıldı. LDP üyesi bir grup, Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önüne giderek ‘temsili’ güreş yaptı. Güreşin ardından iki partili bankaya giderek ‘iş başvurusu’nda bulundu.