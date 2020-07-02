Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yerlikaya atamasına eleştiri: LDP’liler güreşçi mayosu giyip Vakıfbank’a ‘iş başvurusu’ yaptı

Liberal Demokrat Parti (LDP) İzmir İl Başkanlığı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını eleştirmek için eylem yaptı.

Gençlik ve spor bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, haziran ayında Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı. Yerlikaya’nın güreşçi olması nedeniyle bazı kesimler atamayı eleştirmişti.

Reklam

Eylem, partinin il başkanlığı hesabından bugün paylaşıldı. LDP üyesi bir grup, Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önüne giderek ‘temsili’ güreş yaptı. Güreşin ardından iki partili bankaya giderek ‘iş başvurusu’nda bulundu.

DEVA’dan Yerlikaya ve Şahin’e istifa çağrısı: Atamalar liyakate aykırı

Cumhurbaşkanı danışmanı Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu

SON HABERLER

Bulutsuz’dan oyuncu Güven’den şiddet gördüğüne dair şikayet dilekçesi

Oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövdüğü, kendisine hakaret ettiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti. Güven ise tam tersini savunarak saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu ve tehditte bulunmadığını öne sürmüştü. Güven ve Bulutsuz darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...