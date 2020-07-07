Yerli yatırımcı borsaya yönelince Takasbank kredili hisse alımında maliyeti artırdı

Takasbank aracı kurumlara kullandırdığı kredinin gecelik faiz oranını 375 baz puan artırarak yüzde 12’ye çıkardı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’a bilgi veren konuya yakın iki kaynak, değişiklik ile son aylarda hızla artan yurt içi bireysel yatırımcıların kredili hisse senedi alımlarının azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

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Ajansa değerlendirmede bulunan bir portföy yöneticisi, faizlerin düşmesiyle birlikte borsaya çok sayıda yeni yatırımcı geldiğini ve bazılarının aracı kurumlardan kullandıkları krediyle hisse aldıklarını belirterek, “Bunu caydırmayı amaçlayan bir düzenleme gibi gözüküyor” dedi.

Yatırımcılar hisse senedi piyasasında, ellerinde olmayan parayı aracı kurumlarından krediyle temin ederek alım yapabiliyor. Aracı kurumların ise Takasbank nezdinde belirli kredi limitleri bulunuyor. Bu kredinin faizini ise Takasbank belirliyor.

Faizlerin düşmesiyle birlikte getiri arayışındaki yurt içi yatırımcılar borsaya yöneldi. Borsadaki yerli yatırımcı Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre geçen yıl sonundaki 1.19 milyon seviyesinden yüzde 26 artışla 1.51 milyon seviyesine yükseldi. Yani beş ay içinde borsaya 313 bin yeni yatırımcı geldi.