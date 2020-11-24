Yerli yatırımcı ‘alım fırsatı’ görünce dolar yeniden 8’e yaklaştı

Dolar/TL Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz kararı ile birlikte gerilediği 7.5’li seviyelerden yeniden 8’e doğru yükselişe geçti.

Fotoğraf: Reuters

Bunda büyük ölçüde lokal yatırımcıların hareketi belirleyici oldu.

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Yurt içindeki banka müşterileri, 5 milyar dolara ulaştığı hesaplanan 9-13 Kasım haftasındaki yabancı girişinin aksine liradaki değer kazancını döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi.

Lokaller yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdı. Bu yıl yabancı para mevduat hacminde artış 32 milyar doları aştı. Bankacıların hesaplamalarına göre lokal talep geçen hafta ve dün de devam etti.

Dolar/TL bu sabah saat 9:25’te 7.95 seviyesinde işlem gördü.

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Reuters’a konuşan bir bankanın hazine masası işlemcisi, “Dün piyasada bir çok kişi birbirine TL’nin neden değer kaybettiğini soruyordu. Çünkü bu hareketi tetikleyecek bir haber akışı vardı diyemeyiz. Almanya AB gemi olayı biraz satışı tetikledi diyebiliriz. Siyasi gelişmeler de öyle ancak TL’de yüzde 10 değer kazancının ardından kar satışlarının yüzde 1 civarında kalmasını beklerdik. Dün yüzde 2’nin üzerinde hatta daha fazla kayıp yaşandı” dedi.

Bankacı şöyle devam etti: “TL’deki kayıp için ana belirleyicinin lokallerin altın başta olmak üzere döviz alımları olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcı girişi 6 Kasım’dan sonra düne kadar aralıksız devam etti. Ancak 7.5 seviyesi aşağı yönde kırılamadığında yabancı yatırımcının da girişlerini azalttığını gördük. Bu süreç lokal alımları ve 7.8 seviyesinde yabancı yatırımcının zarar kes (stop-loss) emirlerinin çalışmasıyla tetiklenmiş görünüyor. Yerlinin TL konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin, siyasetin sadece ekonomi değil hukuk demokrasi ve uluslararası ilişkilerde de değişimi gösterecek daha net adımları da görmek istediğini anlıyoruz.”

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, ekonomi ve yargı reformları için dün bir araya geldi. İki bakanın bu hafta da iş dünyasını dinlemesi bekleniyor.