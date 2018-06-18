‘Yerli ve milli’ kripto para Turcoin’de vurgun: Binlerce kişiyi dolandırıp kaçtılar

Türkiye’nin ilk dijital parası Turcoin’de 1 milyar liralık vurgun yapıldığı, binlerce kişiyi dolandıran şirket yöneticilerinin kayıplara karıştığı belirtildi.

Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre Kıbrıs merkezli Hipper A.Ş., ‘Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor’ sloganıyla geçen ocak ayında kripto para lansmanı yaptı.

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Şirket, yalnızca 1500 liralık yatırıma aylık 250 lira kazanç vaat etti. Bu iddia ile kısa zamanda pek çok vatandaşın parasını toplayan şirketin yöneticileri ortadan kayboldu. Bunun üzerine alacaklılar şirketin Kocaeli’nde bulunan tesislerini bastı, sosyal medyaya ve savcılıklara şikayetler yağmaya başladı.

Binlerce kişiyi dolandıran şirketin yöneticilerinin ve yüzde 49 ortağı Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya’nın yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

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Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, Gümrük Bakanlığı’nın incelemesine kadar sistemin kusursuz çalıştığını dile getirirken, ortakların kendisini suçladığını ancak asıl kandırılan tarafın kendisi olduğunu söyledi.

Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon lira geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon lira toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum. Bankalar, bakanlık incelemesine paralel hesapları bloke etti. Ödemelerimiz aksadı. Sistem de tıkandı. Oyuna geldim. Bu işten aklanınca kendimi titan ve networking pazarlama ile mücadeleye adayacağım.”