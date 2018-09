Yerli telefonlar güvenli mi?

OĞUZ BAYHUN

Amerika’dan gelen yüksek teknoloji ürünlerine konulan verginin ardından ‘yerli ve milli’ diye reklamı yapılan ‘Made in Turkey’ telefonlar aslında ne kadar yerli?

‘Milli içkimiz’ ayran, Bulgaristan’dan gelen samanı yiyen Sırp veya Singapurlu ineklerin sütünden yapıldığında ne kadar yerli ve milli oluyorsa ‘gururla’ sunulan ‘yerli ve milli’ akıllı telefonlar da o kadar ‘yerli ve milli.’

Öncelikle ‘Made in’ kısmının ne kadar önemli olduğuna bakmamız gerek. Bir ürünün herhangi bir ülkede imalat edilmesi o ülkeye büyük bir yatırım yapılması ve para girmesi, iş istihdamının artması gibi büyük katkılar sağlayabilir. Fakat ürünün katma değer noktası kasası ya da ekranı değil, yazılımı ve o yazılımı çalıştıracak işlemcisindedir.

Örneğin bir iPhone 7’nin fiyatına bakalım; 32GB’lık bir iPhone 649 dolara satılmakta. Apple’ın donanımsal parçalara yaptığı masraf, 219 dolar 80 cent. Ürünün bir araya getirilmesi yani imal edilmesine verilen para ise sadece 5 dolar. Yani her bir telefon için ‘Made in China’ yazısı Apple’a 5 dolar mal oluyor. ‘Designed in California’ ise bu işten en büyük payı alıyor.

Manisa’da üretilen Vestel telefonların ‘Made in Turkey’ olduğunu biliyoruz. Peki ‘Designed in’ neresi? İşlemcisi Tayvanlı teknoloji firması MediaTek, belleği ve kameraları yine çoğunlukla Çin’den geliyor. Telefonun işletim sistemi de bilindiği gibi Android. Yani Vestel aslında sadece kasa ve batarya üretiyor. Yine de Vestel diğer yerli markalar General Mobile, Reeder, Casper’ın ürettiği telefonlara göre daha yerli.

Başkalarının verdiği yazılım yüklü telefonlar bizim için ne kadar güvenli ?

Bir vaka üzerinden anlatalım:

Türkiye’ye gelen bir yabancı, Türk satıcının iknası üzerine 650tl’ye CASPER VIA M2 modelinde telefonu alıyor. Telefonun WIKO U FEEL PRIME’ın replikası olduğunu fark ediyor. Telefona güvenlik duvarı uygulaması yüklüyor ve rehberinin Çin kaynaklı bir IP’ye veri sağladığını fark ediyor. Biraz daha araştırma yaptıktan sonra aldığı bu Casper telefonun WIKO U FEEL PRIME, BLU LIFE ONE X ve YU YUREKA BLACK’in replikaları olduğunu anlıyor.

Bu veri hırsızlığının biraz daha üzerine gidildiğinde dünyanın dört bir yanına gönderilen Casper gibi telefonların önceden yüklenen bir yazılımın Çinli bir Tinno Mobile Technologies adındaki şirkete kişisel bilgilerinizi gönderdiği ortaya çıkıyor.

Bu denetimin yapılmadığı zaman ve hala kasa üretmede kalındığı sürece yüklü yazılımlarla gelen bu ‘yerli ve milli’ telefonlar kameranızı açıp görüntünüzü alabilir, sesinizi kaydedip dinleyebilir ve girdiğiniz her şeyi denetleyebilir.