Yerli sermaye kaçıyor: Dokuz ayda 20 milyar dolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yerli sermayenin yurt dışına çıkışının hızla artarak son dokuz ayda 20 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ülkeye gelen yabancı sermayedeki kayda değer düşüşün yanısıra yerli sermayenin de kaçtığını ifade eden Erdoğdu, “Ülkede hak, hukuk ve adalete güvenemeyen yerli sermaye de parasını yurtdışına götürüyor. Verilere göre ilk dokuz ayda yurtdışına giden yerli sermayeye ait hisse senedi, tahvil ve mevduattan oluşan miktar 20 milyar dolara ulaştı” dedi.

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CHP’li vekil, Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine ilişkin, Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarının bir yıl öncesinin üçte birine kadar düştüğünü ifade etti.

Erdoğdu, eylül ayında 1,8 milyar dolar cari fazla verilmesini ise “Kur maliyetleri nedeniyle ekonominin ithalat yapma kapasitesinin aşınması, cari fazla verilmesinin en önemli nedenlerinden biri” diye yorumladı.