‘Yerli otomobil’in fabrikası için ‘ÇED olumlu’ raporu alındı

Türkiye’nin üreteceği ‘milli ve yerli’ otomobilin fabrikasının kurulması adına bir adım daha atıldı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Bursa’nın Gemlik ilçesindeki otomobil fabrikasının kurulması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.
‘Türkiye’nin otomobili’ sloganıyla 27 Aralık 2019’da tanıtılan otomobil için Bursa’da 22 milyar liralık yatırım yapacağı açıklanmış, beş ayrı modelde yılda 175 bin araç üretilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Yeni otomobil için yatırım sürecinin 13 yılda tamamlanması bekleniyor.