‘Yerli otomobil’in fabrikası için ‘ÇED olumlu’ raporu alındı

Türkiye’nin üreteceği ‘milli ve yerli’ otomobilin fabrikasının kurulması adına bir adım daha atıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Bursa’nın Gemlik ilçesindeki otomobil fabrikasının kurulması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

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TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı.



– Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi.

– Tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model.

– 4 bin kişiye istihdam.



Türkiye'mize hayırlı olsun! — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 2, 2020

‘Türkiye’nin otomobili’ sloganıyla 27 Aralık 2019’da tanıtılan otomobil için Bursa’da 22 milyar liralık yatırım yapacağı açıklanmış, beş ayrı modelde yılda 175 bin araç üretilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Yeni otomobil için yatırım sürecinin 13 yılda tamamlanması bekleniyor.