‘Yerli otomobil’in CEO’su: Fiyatı rekabetçi olacak; motor için Bosch’la görüşüyoruz

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, yerli elektrikli otomobilin motoru için Alman Bosch firmasıyla görüştüklerini açıkladı.

‘Türkiye’nin otomobili’ sloganıyla 27 Aralık 2019’da tanıtılan otomobil için Bursa’da 22 milyar liralık yatırım yapacağı açıklanmış, beş ayrı modelde yılda 175 bin araç üretilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

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Hürriyet’ten Burak Coşan’a konuşan Karakaş, ‘doğuştan elektrikli otomobil’lerin 8-10 yıldır üretildiğini, bu alanda üretim yapan çok şirket olmadığını dile getirdi.

“Biz kendimize 150 yıllık firmaları değil startup’ları rakip olarak görüyoruz” diyen CEO, klasik otomobil şirketi olmadıklarını, ‘yıkıcı teknolojileri’nin peşinden gittiklerini aktardı.

Markalaşma sürecini bu yılın ortalarına doğru tamamlamak istediklerini aktaran Karakaş, Almanya, Norveç, Rusya ve Fransa dahil beş ülkede markayı test ettirdiklerini söyledi.

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Bosch ile görüşülüyor

C-SUV, C-Sedan, C-Hatcbak, B-Suv ve C-MPV modellerinin üretileceğini belirten CEO, “C-MPV modelini, doğuştan elektrikli hafif ticari araç üretimine çevirebiliriz” dedi.

Karakaş, şöyle devam etti: “Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı altı firmayla gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biriyle anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra, İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirip bunu ‘Türkiye’den kiminle yapabiliriz’ ona bakıyoruz. Çok ciddi maliyet araştırmaları yaptık. Türkiye’de üretmek mi, başka bir yerde ürettirmek mi daha uygun maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca neyin ne olduğunu biliyoruz.”

‘Fikri mülkiyet hakkı bizde olacak’

Karakaş, ‘ne olursa olsun’ fikri mülkiyet hakkının Türkiye’de olmasını istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ona göre anlaşma yapıyoruz. Elektrikli güç ünitesi konusunda her türlü alternatifi düşündük. Lisans alalım bir şirketle geliştirelim, teknoloji partneri bulalım ya da hepsini kendi çabamızla üretelim şeklinde alternatiflerimiz vardı. Ancak bu yolu seçseydik 10 seneye ihtiyacımız vardı. ‘Birden fazla teknolojik partnerle elektrikli güç ünitemizi geliştirelim, fikri mülkiyet hakkı da biz de olsun’ dedik.”

‘Rekabet edebilecek konumda’

Karakaş, aracın fiyatına dair şunları kaydetti: “Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak.”