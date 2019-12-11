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Yaramazlara biraz batar!

Yerli otomobile İtalyan tasarım!

Yerli otomobilin SUV olarak piyasaya çıkacak ilk modelinde tasarımı Ferrari ve Lambhorgini gibi markaların da tasarımcısı İtalyan şirket Pininfarina’nın yaptığı belirtildi.

Beş büyük şirketin patronları oluşturulan ‘konsorsiyom’un sözleşmesini canlı yayında Erdoğan’la birlikte imzalamıştı. (Fotoğraf: DHA)

Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre aracın ön gösterimi 14 Aralık Cumartesi günü Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan test sürüşü yapak.

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1930’da kurulan şirketin Ferrari ve Lambhorgini dışında Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi markalara da tasarımlar yaptığı kaydedildi. Firmanın kendi yerli otomobilinin hazırlığını yapan Vietnam için de çalıştığı ifade edildi.

Fabrika Körfez bölgesinde

Habere göre yerli otomobil için kurulacak fabrikanın inşaatına bu yıl başlanacak. Adres olarak Körfez bölgesi düşünülüyor.

Son olarak, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, 2022 yılının ortasında aracın satışına başlanacağını açıklamıştı.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise yerli otomobilin beş modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından üç modelin aynı şasi üzerinde olmasının planlandığını söylemişti.

Özlü, “Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye’nin otomobili, elektrikli olacak” demişti.

Şirket 2018 yazında kurulmuştu

TOGG, Anadolu Grubu (yüzde 19), BMC (yüzde 19), Kök Grubu (yüzde 19), Turkcell, Zorlu (yüzde 19) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (yüzde 5) bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018’de kurulmuştu. Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018’de göreve başlamıştı.

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