Yerli otomobile Bosch imzası: Her aşamasında yer alacağız

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yerli otonun her aşamasında yer alacaklarını söyledi.

Yerli otomobil projesinde 2019 yılında prototipin geliştirilmesi, 2021 sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

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BusinessHT’nin haberine göre, perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak yerli otonun CEO’luk koltuğu içinse Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş’ın adı öne çıktı.

Bosch’un tüm teknolojilerini yerli otonun hizmetine sunacaklarını kaydeden Young, “Bosch, dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi firması. Geldiğimiz noktada ciromuzun yüzde 60’ı mobilite bölümlerinden geliyor. Dünya çapında 60 markayla çalışıyoruz. Yoldaki tüm araçların içinde Bosch parçaları var. Dolayısıyla Türkiye’de yerli oto bize heyecan veriyor. Bu anlamda biz gerek tasarımda gerek ürün verme konusunda gerekse devreye alma, prototip çalışmaları konusunda tüm süreçte var olacağımızı öngörüyorum” diye konuştu.