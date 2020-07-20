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Yaramazlara biraz batar!

‘Yerli otomobil’de tedarikçilerin beşte biri yabancı; ‘yerlilik oranı’ yüzde 51

Türkiye’nin üreteceği ‘yerli ve milli’ otomobilde tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’si Avrupa ve Asya’dan seçildi.

Fotoğraf: TOGG

Sabah’ın haberine göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ünü tamamladı.

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TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak otomobil fabrikasında geçen cumartesi temel atılmıştı.

Tesisin inşaatının 18 ayda tamamlanması, 2022’nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan inmesi planlanıyor.

Yüzde 100 elektrikli üretilecek otomobilde ‘yerlilik oranı’ ise üretim başlangıcında yüzde 51 olacak. 2025’e kadar bu oranın yüzde 68’e çıkarılması hedefleniyor.

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