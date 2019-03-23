Yerli otomobilde CEO’dan son durum: Tasarımda sona yaklaşıldı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde tasarım aşamasında son yaklaşıldığını bildirerek, 2022 yılının ortasında aracın satışına başlanacağını söyledi.

Beş büyük şirketin patronları oluşturulan ‘konsorsiyom’un sözleşmesini canlı yayında Erdoğan’la birlikte imzalamıştı. (Fotoğraf: DHA)

BloombergHT’nin haberine göre, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde TOGG CEO’su Karakaş yerli otomobil projesinde gelinen nokta ile ilgili de bilgiler paylaştı.

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Aracın tasarım aşamasında son yaklaşıldığını bildiren Gürcan Karakaş, “Tasarım önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Aracın teknik özelliklerini belirliyoruz. Otomobilde kullanılsın ya da kullanılmasın 900’ün üstünde özelliği gözden geçirip belirledik. Bu aracı takip edecek diğer modellerimizde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımını da şimdiden yapıyoruz. 2022 yılında yola çıkaracağımız bu ürün ya da hukuki anlamdaki eserin fikri ve endüstriyel mülkiyet hakkı tamamen TOGG’a yani Türkiye’ye ait olacak” dedi.

2021 sonu, 2022 ilk çeyreği gibi homologasyon çalışmalarının tamamlanacağı aktaran Karakaş, 2022 yılının ortasında da aracın satışına başlanacağının altını çizdi.

Karakaş, “Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Başından beri hep ‘Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık’ dedik. Çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin 15 yıl içinde GSMH’ya katkısı 50 milyar avro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar avro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır” diye konuştu.

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