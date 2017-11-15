Yerli otomobil fabrikası için 17 il başvurdu: Ücretsiz arsa vaat ediyorlar

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Yapım çalışmalarına beş şirketli konsorsiyum kurularak başlanan ‘yerli otomobil’in 2023’te seri üretime geçmesi planlanan fabrikası için 17 kent talip oldu.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, “Yerli otomobil fabrikası için kentleri yarıştıracağız” demesi üzerine ticaret odaları, belediye başkanları ve valiler harekete geçti.

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İllerin ticaret odaları ve belediyeler yaratacağı istihdamla ekonomik canlılık yaratması beklenen fabrikanın bölgelerinde kurulması için ücretsiz arazi tahsisinden, kolay ulaşım imkanlarına kadar çeşitli imkanlar sunacaklarını belirterek Bilim ve Sanayi Bakanlığı’na başvurdu.

Başvuru yapıp fabrika için sağlayacakları imkanları anlatan il sayısı 17’ye ulaştı. Yatırım alanı bulma zorluğu nedeniyle sadece orta ve doğu Karadeniz’den talep gelmedi.

İller ve vaat ettikleri imkanlar şöyle:

Adana:

– Otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet üretimi var,

– Limanlara 1 saat uzakta,

– Komşu Osmaniye’de demir-çelik sektörü güçlü,

– Üniversiteleri otomotiv konusunda çalışıyor.

Aksaray:

– 500 hektarlık alanı ücretsiz verebilecek,

– Limanlara uzak değil,

– Mercedes Kamyon ve Brisa Bridgestone fabrikaları var,

– Altyapı sorunu yok, coğrafyası düz.

Ankara:

– OSTİM ve sanayi siteleri en önemli kozu,

– Üniversiteleri yetkin,

– 8 teknopark, 11 OSB, 29 Ar-Ge merkezi var,

– Limanlara kısmen uzak.

Bursa:

– Otomotiv sanayinin merkezi,

– Güçlü yan sanayi altyapısı var,

– Oto test merkezi yatırımı var,

– Limanlara yakın.

Denizli:

– Alternatifli ulaşım yolları ile ülkenin her köşesine kolayca ulaşım sağlanabilir.

Diyarbakır:

TOBB’a dosya sunuldu. DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, “Cumhurbaşkanımız bazen sürprizler yapıyor. İnşallah yine bir sürpriz yaparak yerli otomobil fabrikasını Diyarbakır’a kurma kararı alır” ifadelerini kullandı.

Erzurum:

Erzurum OSB Başkanı Zafer Ergüney, üretimin Erzurum’da yapılmasını istedi. Ergüney, “Bu yatırım sanayiye doymuş bölgelerde değil Erzurum’da yapılmalıdır. OSBÜK toplantısında konuyu gündeme taşımış, Erzurum da yapılmasını talep etmiştik” dedi.

Eskişehir:

– 5 milyon metrekare alan tahsisi mümkün,

– Bölgedeki uçak pisti testlere uygun,

– Motor mükemmeliyet merkezi, üniversite endüstride aktif,

– İhracatta teknoloji oranı en yüksek il.

Gaziantep:

– Amanos Tüneli bittiğinde Mersin Limanı’na yakınlık oluşuyor,

– Sanayi kültürü var. Yatırım yeri sorunu yok, büyük OSB’leri bulunuyor.

İzmir:

– Lojistik avantajları var,

– Demir-çelik üretimi var,

– Otomotiv sektörü yatırımları bulunuyor,

– Eleman açısından avantajlı,

– Aliağa Bölgesi yatırım yeri sunuyor.

Kayseri:

– 1 milyon metrekare arsa sunabiliyor,

– Ticaret ve sanayi kültürüne sahip,

– Üniversiteleri, liseleri ve yüksekokulları avantaj,

– 12 il için ticari faaliyet merkezi.

Kocaeli:

– Otomotiv üretiminde merkez,

– Limanlara yakın,

– Eleman konusunda avantajlı,

– Dış pazarlara yakın.

Konya:

– Yatırım için yer imkânı sunuyor,

– Yeni yatırımlarla Türkiye’nin en büyük OSB’si doğuyor,

– Ar-Ge yatırımları, yetişmiş insan gücü,

– Bölgenin merkezi konumunda.

Kütahya:

– Otomotiv yan sanayi firmaların son dönem yatırım alanlarından biri.

Mardin:

– Binlerce dönüm alan mevcut,

– Ortadoğu’ya yakın.

Sakarya:

– Kentin kuzeyinde yer hazır, yan sanayi için alan var,

– Otomotiv yatırımlarına sahip,

– Ulaşım hatlarına yakın,

– Mesleki branşlarda öğrenci sayısı yüksek.

Sivas:

– Bedelsiz arsa temini,

– Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın: “Altyapıyı hazırlayabiliriz, raylı sistemi fabrika alanı içine kadar ulaştırabiliriz. Yatırımcı için ne ihtiyaç olursa Sivas olarak yanlarında olacağımızı ve destekleyeceğimizi bilmelerini istiyoruz.”