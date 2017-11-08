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Yerli otomobil derken: Teknoloji dehası Elon Musk, Erdoğan’la görüşüyor

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Geleceğinin teknolojisi üzerine çalışan Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek.

Musk 46 yaşında.

 

Teknoloji çevrelerinde deha kabul edilen Musk, geliştirdiği birden fazla kez kullanılabilen Space X roketiyle dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşıyan ilk ve tek özel girişimci. Halen geliştirdiği roketin 2030 yılı civarında Mars’a insanlı uçuş için kullanılması gündemde.

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Musk’ın kurduğu elektrikli araba üreticisi Tesla bugünlerde sürücüsüz elektrikli otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Otomobil şimdiden yüz binlerce sipariş aldı.

Yerli otomobil için mi?

‘Global SatShow’ teknoloji konferansı kapsamında bugünlerde Türkiye’ye geleceği zaten konuşulan Musk’ın Erdoğan’la görüşmesi ise sürpriz. Cumhurbaşkanlığı internet sitesi görüşmeyi saat 15.30’da Erdoğan’ın resmi programına koydu.

Görüşme, Türkiye’nin yerli otomobil projesinde hangi teknolojinin kullanılacağına ilişkin tartışmanın sürdüğü döneme den geldi.

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