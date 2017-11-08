Yerli otomobil derken: Teknoloji dehası Elon Musk, Erdoğan’la görüşüyor

Geçen yıl ocak-eylül döneminde İŞKUR’a başvuranların sayısı 2 milyon 496 binken bu sayı bu yıl yüzde 42 artışla 3 milyon 553 bine dayandı. İş bekleyenler arasında 708 doktora mezunu, 12 bin 366 yüksek lisans ve 329 bin 822 üniversite mezunu yer alıyor.