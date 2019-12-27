‘Yerli otomobil’ Bursa’da üretilecek, yatırım süresi 13 yıl

‘Yerli elektrikli otomobil’in yatırım tesisine dair ayrıntılar bugün Resmi Gazete’de yayınladı.

Buna göre Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) Bursa’da 30 Ekim’de başladığı yatırım sürecinin, 13 yıl sürmesi bekleniyor.

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TOGG’nin bu sürede yatırımı tamamlayamaması halinde devlet tarafından ek süre verilecek. Yatırım miktarı 22 milyar lira olarak belirlendi.

Tesiste istihdamın 4 bin 323 olması beklenirken, bunların 300’ü nitelikli personel olarak sayıldı. Tesiste yılda toplamda 175 bin araç üretilecek. Araçlar beş ayrı modelde olacak.

Yeni kurulacak tesise Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi inidirim gibi bazı avantajlar sağlanacak.

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Devlet, yatırım yeri tahsisi yapacak. Ayrıca alım garantisi de verilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar şöyle: