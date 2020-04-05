Yerli ilaç firması ‘corona’ tedavisinde kullanılan ilacın teslimatına başladı

Yerli ilaç firması Abdi İbrahim yeni tip corona virüsü hastalarının tedavisinde kullanılan sıtma ilacını Türkiye’de üreterek Sağlık Bakanlığı’na ücretsiz olarak teslim etmeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

DHA’ya konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilacın 1934’te bulunduğunu ve sıtmadan sonra romatizma tedavisinde de kullanıldığını kaydetti.

Reklam

Barut şunları söyledi: “Corona virüsü tedavisinde kullanılan ilaç klorokin fosfat ve klorokin sülfat ikisinin de aktif maddesi aynı, tuzları farklı. Bizim ürettiğimiz ve Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiğimiz klorokin fosfat. Her iki ilaç da şu anda var ve yeteri miktarda üretiliyor. Biz Hindistan ve Çin’den ithal ettiğimiz miktarı üretip, Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. İlk ithal ettiğimiz klorokin fosfat adet olarak 70 bin kutu, bir kutuda 10 tablet var. Bu 70 bin kutu için hammaddenin 134 kilogramı Hindistan’dan 50 kilogram da Çin’den getirildi.”

‘Toplam 160 bin kutu teslim edeceğiz’

Tüm ilaç firmalarının ilaçların aktif maddelerini Hindistan ve Çin’den aldıklarını belirten Barut sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci partiyi tekrar üreteceğiz. İkinci parti için Hindistan’dan getireceğimiz hammadde 15 Nisan’da gelecek 200 kilogram kadar, Çin’den de 25 kilogram gelecek. Bununla toplam 90 bin kutu ilaç üreteceğiz. Yani biz toplam olarak 160 bin kutuyu Sağlık Bakanlığı’na teslim etmiş olacağız. Bir kutuda 10 tablet olduğunu göre 1 milyon 600 bin tablet yapıyor. Bununla tedavi edilecek olan hasta sayısı 80 – 90 bin kişi.

‘Bu tedavi şu anda Fransa’da başladı’

Corona virüsüne yakalanan hastaların ilk gün kullanması gereken miktar dört tablet, yedi gün veya 10 gün toplamında kullanılacak miktarda her gün ikişer tablet kullanılması gerekiyor yani. Koronavirüs tedavisinde kullanılması gereken birincil ilaç klorokin ilave olarak azitromisin ile kullanılıyor. İkisi birden kullanıyor ve bu şekilde tedavi edildiği söyleniyor. Şu anda Fransa’da başladı bu tedavi ilk defa, daha sonra Çin’de kullanıldı ve şu anda Amerika’da çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de hem korunma amacıyla özellikle sağlık personeli çalışanları bunu kullanıyor aynı zamanda corona virüseün yakalanan hastalarımızda kullanılıyor. ”