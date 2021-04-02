Yerli firma: ‘Burundan aşı’ Britanya varyantına karşı da etkili

Burundan sprey olarak uygulanan yerli Covid-19 aşı adayının Britanya kökenli varyanta karşı etkili olduğu açıklandı.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, yerli intranazal aşı için tarih vermişti. (Fotoğraf: AA)

Nanografi firmasının geliştirdiği ‘intranazal’ aşıda, yetkili kurumlardan onay çıkması halinde bu ay birinci faz çalışmalarına başlanacağı duyurulmuştu.

Reklam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent’te kurulu Nanografi firması yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Deli, intranazal aşı çalışmasına Şubat 2020’de başlandığını, tüm testlerin uluslararası standartlara sahip GLP laboratuvarlarında tamamlandığını aktardı.

Klinik öncesi çalışmaları tamamlanan, inaktif (örneğin Sinovac) ve mRNA (örneğin BioNTech) aşı modellerinden farklı olarak protein temelli tasarlanan aşının ilk dozlarının üretimine de başlandı.

Deli, şöyle konuştu: “Bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde Vuhan suşuna karşı geliştirilen intranazal aşının İngiltere varyantına karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. Pre-klinik aşaması tamamlanan Nanografi aşısı, halihazırda yeni varyanta karşı etkili olduğu gibi pandemi sürecinin olumsuz yöndeki seyrinde yeni varyantlara karşı da mRNA aşı teknolojisinde olduğu gibi hızlı şekilde modellenebilecek.”

Reklam

Aşının klinik araştırma süreçlerinin bu yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Deli, mevcut kapasiteyle yılda 250 milyon doz üretebileceğini ifade etti.