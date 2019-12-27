‘Yerli elektrikli oto’dan detaylar: Bursa’da 22 milyarlık yatırım, yılda 175 bin araç

‘Yerli elektrikli otomobil’in yatırım tesisine dair ayrıntılar bugün Resmi Gazete’de yayınladı.

Türkiye’nin yerli markasını taşıyacak otomobil, bugün tanıtılacak.

Buna göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) 30 Ekim’de başladığı yatırım sürecinin, 13 yıl sürmesi bekleniyor.

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TOGG’nin bu sürede yatırımı tamamlayamaması halinde devlet tarafından ek süre verilecek. Yatırım miktarı 22 milyar lira olarak belirlendi.

Tesiste istihdamın 4 bin 323 olması beklenirken, bunların 300’ü nitelikli personel olarak sayıldı. Tesiste yılda 175 bin araç üretilebilecek. Araçlar beş ayrı modelde olacak.

Yeni kurulacak tesise Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi ile vergi inidirimi gibi bazı avantajlar sağlanacak.

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Devlet, Bursa’da yatırım yeri tahsisi yapacak. Ayrıca 2035 yılına kadar 30 bin elektrikli otomobili devlet alacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar şöyle: