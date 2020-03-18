Yerli dizilere ‘corona’ arası: Setler peş peşe erteleniyor

12 sendika ve derneğin önceki gün yaptığı ‘dizi setlerine iki hafta ara verilsin’ çağrısı karşılık buldu.

‘Hekimoğlu’/’Savaşçı’

Dünden itibaren yerli dizilerden peş peşe erteleme duyuruları geldi.

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Limon Yapım’ın çalışanlarına şu duyuruyu yaptı: “İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğimizde siz değerli çalışanlarımız ve çevrenizi korumak amacıyla, ilk etapta ve farklı bir duyuru gelene kadar 17 Mart 2020’den itibaren ‘Savaşçı‘ ve ‘Bir Annenin Günahı’ adlı dizi projelerimizin çekimlerine ara verme kararı alıyoruz.”

BKM ise TV yapımlarının tamamına geçici bir süre ara verdiğini duyurdu. BKM’nin yapımları arasında ‘Jet Sosyete’, ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ve ‘Ramo‘ yer alıyor.

Karga Seven Yapım ‘Hekimoğlu‘ dizisinin çekimlerine bugünden itibaren ara verdiğini, Ay Yapım da ‘Çukur’da çekimlere bir hafta ara verildiğini duyurdu.

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Fotoğraf: Eda Ece/Instagram

‘Çalışma arkadaşlarımı korumak benim görevim’

Med Yapım’ın hazırladığı ‘Yasak Elma’ dizisinin oyuncularından Eda Ece Instagram hesabından dizide çocuğu rolündeki beş aylık bebekle fotoğrafını paylaşarak setlere ara verilmesi çağrısında bulundu.

Ece şu ifadeleri kullandı: “En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can’ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! İşimi, seti çok seviyorum. Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli, uzun saatler de buna dahil. Konu şu an çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada. ‘Gezen virüs değil, sizsiniz’ diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor. Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil, 150 kişi ekip yan yana, temas halinde, gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta, kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor. İstanbul’un iki-üç yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz. Diziler iki hafta tekrar yayın yapsa, hayati bir durum olmaz. En kritik önümüzdeki iki-üç hafta diyorlarsa, bizim de korunma hakkımız var. Kaldı ki keşke oyuncular hariç, ücretli izin verilse tüm ekip arkadaşlarımıza, bunu da ilettik.”