Yerli aşıda ikinci doz verildi; sonraki faz 250-300 kişide denenecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli Covid-19 aşısı ‘ERUCOV-VAC’’ın ikinci faz çalışmasında 250-300 kişinin aşılanacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ERÜ tarafından geliştirilen aşının klinik çalışması 5 Kasım’da başlarken, ilk dozu 44 kişiye uygulanmış, herhangi bir yan etki görülmediği açıklanmıştı. Aşının Nisan 2021’de halka uygulanabileceği duyurulmuştu. Aşının gönüllüler üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

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AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Çalış, bugün itibariyle Nazif Durna isimli gönüllüye aşının ikinci dozunun uygulandığını dile getirdi.

Profesör, ilk dozun uygulandığı 44 kişiden bazılarının enjeksiyon yerinde çok hafif kızarıklık ve çok az ağrı olduğunu, bunun normal aşılarda da görülebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Çalış, şöyle devam etti: “Bu beklenen bir şeydi. Hiçbir yan etkisinin olmaması çok önemli çünkü Faz-1 çalışmaları güvenlik yönünden çok önemlidir. Faz-2’ye geçebilmeniz için güvenliği tespit edebilmeniz gerekiyor. İlk dozlama çok güvenliydi, ikinci dozlamanın da öyle geçeceğini ümit ediyoruz. En kısa sürede, 15 Aralık’ta artık Faz-2’ye geçmek istiyoruz.”

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Çalış, aşının sadece güvenlik kısmını değil, etkinliğini de araştırdıklarını belirterek, hem güvenlik hem de etkinliğin çok iyi sonuçlanması durumunda 2021 yılı ocak ayının sonu ya da şubat ayının başı gibi Faz-3’e geçmeyi ümit ettiklerini vurguladı.

300 kişide denenecek

Çalış, şu değerlendirmelerde bulundu: “İnşallah bir an önce etkin ve yetkin, güvenli milli aşımıza ulaşırız. Cumhurbaşkanımız açıkladı, biz de aynı ümitteyiz, nisan veya bahar aylarında aşımızın tamamlanacağına inanıyorum. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz, bundan sonra da inşallah çok iyi gider ve bahar aylarında milli aşımıza kavuşuruz. 44 gönüllümüz Faz-1’deki gönüllülerimizdi, Faz-2’de bunları kullanmayacağız. Faz-2’de en az 250-350 arasında bir gönüllü üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Zaten şu anda gönüllüler başvuruyor. Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezine (İKUM) başvurmaları gerekiyor.

Bu merkezimiz Avrupa İlaç Ajansı tarafından ve dünyanın birçok merkezi tarafından denetlenen Türkiye’nin nadir birkaç merkezinden biri. Bugüne kadar bu merkezde 1300 faz çalışması yapıldı. Burada her şey çok ciddi yapılıyor, kurallara uyuyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz hem kaliteli hem hızlı olsun diye.”