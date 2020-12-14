Yerli Covid-19 aşısında birinci faz tamamlandı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) geliştirilen yerli Covid-19 aşısının birinci faz çalışması tamamlandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ‘ciddi yan etkinin görülmediğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği aşının ilk dozu 44 gönüllüye kasım ayı başında uygulanmıştı. İkinci dozu da 26 Kasım’da uygulanmaya başlanmıştı.

Reklam

ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, aşıya dair şunları söyledi: “Covid-19’a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2’ye geçmeyi planlamaktayız.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci fazın 25 Aralık’ta başlayacağını söylemişti.

İkinci faz kapsamında 200 gönüllünün aşılanmasının planlanıyor.