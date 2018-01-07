‘Yerli Cadılar Bayramı’ Bocuk Gecesi Keşan’da kutlandı

Keşan’a bağlı Çamlıca köyünde eski bir Balkan geleneği olan ‘Bocuk Gecesi’ kutlandı. Bocuk sofralarının simgesi haline gelen kabak pişirme ve eşrafa dağıtma geleneğinin, ‘Bocuk’ diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, ‘Bocuk karısı’nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inancından kaynaklanıyor. (Fotoğraf: Murad Sezer / Reuters)
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Basında haber olunca: Diyarbakır’da taciz sanığı öğretmen açığa alındı
Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmen, basında iki gün boyunca haber olmasının ardından açığa alındı.
İYİ Parti, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasının arkasında: Nokta da verebiliriz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, sivillere yönelik ‘silahlı eğitim kampları kurulduğu’ yönündeki iddiasını sürdürürken “Sadece Konya ve Tokat’ta değil, ülkenin belirli yerlerinde kamplar kuruluyor. Nokta da verebiliriz” dedi.
Türkiye’nin ‘en büyük sorunu’ anketi: Ekonomi ve eğitim son üç yılın zirvesinde
2016 yılının sonunda Türkiye genelinde yüzde 61’le ‘en büyük sorun’ olarak terör görülürken, 2017’de vatandaşların kaygıları değişti. En büyük sorun olarak terörü görenler yarı yarıya azalırken, ekonomi ve eğitimle ilgili endişelerin ciddi şekilde arttığı görülüyor.
İran’da ilkokulda İngilizce öğretimi yasaklandı: ‘Kültürel işgal’e yol açıyormuş
İran, ilkokullarda İngilizce öğretilmesini yasakladı.
Kamu yararı ve basının görevi
‘Büyük’ medya patronları ise iktidara taviz vere vere ayakta kalmaya devam ediyorlar. Demokrasimizin yok olmasına seyirci kalarak… İktidarın yolsuzluklarını, hak ihlallerini, zorbalıklarının üstünü örterek…