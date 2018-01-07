‘Yerli Cadılar Bayramı’ Bocuk Gecesi Keşan’da kutlandı

Keşan’a bağlı Çamlıca köyünde eski bir Balkan geleneği olan ‘Bocuk Gecesi’ kutlandı. Bocuk sofralarının simgesi haline gelen kabak pişirme ve eşrafa dağıtma geleneğinin, ‘Bocuk’ diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, ‘Bocuk karısı’nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inancından kaynaklanıyor. (Fotoğraf: Murad Sezer / Reuters)