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Yaramazlara biraz batar!

Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışma yapılan merkez sayısı 20’ye çıkarılacak

Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı dokuzdan 20’ye çıkarılacak

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığındaki, ‘Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı’ sonrası alınan kararlar açıklandı.

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Geliştirilmesi devam eden aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıkların yapılacağı kaydedilen açıklamada, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir cumhurbaşkanlığında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsamasının sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca faz-3 aşamaları için devam eden uluslararası iş birliği çalışmalarının sonuçlandırılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumluyla çalışma takviminin belirlenip, süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması için karar alındı.

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