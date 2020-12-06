‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak. 15 Aralık’tan sonra ikinci faz çalışmalarına geçilecek. Çalışmalardan sorumlu yetkili Ahmet İnsan, yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Üniversite bünyesinde çalışmaların yürütüldüğü İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İKUM) müdür yardımcısı Ahmet İnsal, birinci fazda 44 gönüllünün yer aldığını, ikinci fazda ise 200 civarında gönüllünün aşılacağını söyleyerek, “Şu anda 100’den fazla başvuru var. Zaman içinde bunun tamamlanacağını düşünüyoruz” dedi.

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Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olduğu belirtilen ve insan deneyleri sürdürülen aşının birinci faz kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı.

Önemli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtilen ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz uygulama da 26 Kasım’dan bu yana gönüllülere uygulanıyor.

İkinci fazda 200 gönüllünün aşılanması planlanıyor. Bu kapsamda gönüllü başvuruları alınmaya devam ediliyor.

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İnal, uzun dönem bağışıklanmanın ne kadar olacağını bilmediklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Biz tahmini altı ya da sekiz ay olarak bekliyoruz. Eğer altı ayda bir aşılanma gerekiyorsa bizim yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz. 328 milyon dozu sizin mutlaka kendinizin üretmesi gerekiyor. Bizim yerli aşımızın avantajı şu; aşı tamamen Türkiye’nin kendi imkanlarıyla yapıldı. Dolayısıyla yurt dışından gelen bir aşı değil. Yurt dışından gelen aşılarla ilgili insanlarımızın bir endişesi var. ‘Acaba aşıya bir şey mi katılıyor, bizim genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor’ diye düşünüyorlar. Yerli aşıda endişeler yok, rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek. Kendi insanımızın güvenle kullanabileceği bir aşı. İçerisindeki maddeler bizim tamamen bildiğimiz, kontrol ettiğimiz ve güvenli olduğuna inandığımız aşılar. Zaten uygulamada bunları görüyoruz ve aşının etkinliğini de çıktığı zaman daha iyi göreceğiz. Aşı eğer piyasaya çıktığı zaman başarılı olursa sadece bizim insanlarımız için değil dünyadaki birçok insan için de fayda sağlayacak.”

Türkiye, Çin’in ürettiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz satın almak için anlaşma imzalamıştı.