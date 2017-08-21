‘Yerleştirme skandalı’ sonrası: ÖSYM başkanı istifa etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir istifa etti.

Basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Demir, istifa dilekçesini ilgili makamlara sunduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Demir, yanlış yerleştirmenin anlaşıldığı gün üç çalışanın kendisine gelerek “Böyle bir hata yaptık ne yapacağız dediler?” dediklerini, kendisinin de hatayı düzeltip kamuoyunu bilgilendirmek gerektiğini söylediğini anlattı.

“O arkadaşlarla ilgili ben kasıtsız bir kusur olduğunu gördüm ve onlara verilebilecek bir yaptırımın benim istifam bağlamında bir anlamı olmadığını düşünüyorum” diyen ÖSYM başkanı, yanlışlık yapılan adaylar için bir hak mahrumiyetinden bahsedilemeyeceğini ancak idari bir kusur olduğunu söyledi.

‘Buraya da zarar verildi’

Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti: “Kurum hata yaptıysa hatasının karşılığı yapılabilir. Kusurumuz var kurum olarak böyle yapmamalıydık. ÖSYM’nin sistematik çalışması ve yapmasıyla ilgili bir güven sorunu olduğuna dair bir algı yok bende. Ama 2010 meselesi memleketimizin başına kabus gibi çökmüştür. Binlerce kamu görevlisi kamudan ihraç edilmiştir. Bütün bu kurumlara verilen zarar gibi buraya da zarar verilmiştir. Bunun dışında bu kurumun kendi doğal çalışma düzeni içerisinde kusur üretme meselesine ilişkin sabıkası söz konusu değil. Bu kuruma sahip çıkmalıyız. Puan hesaplamasında iki ayrı ekip hesaplayıp yapıyor. Farklı bir sonuç olursa nereden kaynaklandığı yapılıyor. Ama yerleştirmelerde şimdiye kadar buna benzer bir riskle karşılaşılmadığı için ikili yerleştirme yapılmadı. Bundan sonra yapılabilir belki, çokta isabetli olur.”

Bir soruya cevap veren Prof. Dr. Demir, “Şaibeli diye bir şey söz konusu olamaz. Bu kural ilk kez bu yıl gelmiş. Üst üste gelince böyle bir hata ortaya çıkmış oldu. Şaibeli bir durum söz konusu olamaz. Bütün adaylar cevap kağıtlarına ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

‘Kazandın… Hayır, kaybettin’

Eleştrilerin hedefi olan ÖSYM, üniversiteye yerleştirme sonuçlarıyla ilgili 1100 adayın ilan edilen yerleştikleri üniversitelerin değiştiğini, açıkta kalan 1628 kişinin yeni puanlamayla bir programa yerleştiğini, daha önce bir programa yerleştiği duyurulan 1499 kişininse yeni durumda açıkta kaldığını açıklamıştı.