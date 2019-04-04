Yerleşikler 25 haftadır liradan kaçıyor, döviz mevduatı tarihi zirvede

En son 5 Ekim 2018’de döviz bozduran yerleşikler, 25 haftadır liradan çıkıp döviz alıyor. Mart sonu itibariyle yerleşiklerin kıymetli maden dahil döviz mevduat ve fonları 2.65 milyar dolar artışla 181.93 milyar dolara yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Görsel: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 29 Mart’la biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 2.23 milyar dolar artışla 109.25 milyar dolar olurken; kurumların ise 417.6 milyon dolar artışla 72.67 milyar dolara yükseldi.

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Kur fırladığında 8 milyar dolar bozdurmuşlardı

Bu artışta geçen yılın ağustos ayındaki kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ve beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurt içi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.

5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Ekim öncesi dönemde aralıksız artış yaşandığı 6 aylık dönemde 19.47 milyar dolar yükselmişti.