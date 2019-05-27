Yerkürenin yeni sorunu: Nehirlerde antibiyotik kirliliği var

Britanya’daki York Üniversitesi’nce yapılan araştırma, Türkiye’de doğan Dicle Nehri’nden Britanya’daki Thames Nehri’ne yüzlerce nehrin suyunun antibiyotik içerdiğini ortaya koydu. Bu, antibiyotik direncini artırabileceği için hem çevre kirliliği hem de insan sağlığı açısından ciddiye alınması gereken bir durum!

Dicle Nehri’den bir kare… Fotoğraf: www.cizre.bel.tr

Guardian’daki habere göre sonuçları bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki bir konferansta açıklanan araştırma kapsamında 72 ülkedeki 711 nehir icelendi ve yüzde 65’inin suyunda antibiyotik saptandı. 111 nehirdeki antibiyotik seviyesinin ‘tehlikeli’ denecek boyutta olduğu vurgulandı. Bangladeş’te ve bazı başka ülkelerin nehirlerinde güvenli seviyeden 300 kat fazla antibiyotik olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, ‘antibiyotik kirliliği’nin bakterilerin ilaçlara direnç göstermesinin nedenlerinden olduğunu söyledi. (Birleşmiş Milletler geçen ay antibiyotiğe dirençli bakterilerin 2050’ye kadar 10 milyon insanın ölümüne neden olabileceğini açıklamıştı.)

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Araştırma ekibindeki Alistair Boxall antibiyotiklerin, toprak ve nehirlere insan ve hayvan atıkları, kanalizasyonu sularının nehirlere boşaltılması gibi ihmallerle kanalıyla ulaştığını söyleyerek, “Bu çok korkutucu bir durum. Antibiyotiklere karşı dirençli ilaç üretmeyi zorlaştırır” dedi.

Avrupa’nın en kirlisi Tuna Nehri

Avusturya’da, Tuna Nehri’nden alınan örneklerde yedi adet antibiyotiğe rastlandığına dikkat çeken Boxall şunları söyledi: “Aralarında zatürree, bronşit gibi solumun yolu enfeksiyonlarında kullanılan klaritiromisin de var. Avrupa’nın ikinci büyük nehri olan Tuna kıtanın en kirli nehri. Nehirdeki bazı antibiyotiklerin seviyesi güvenli seviyenin dört kat üzerinde. “

Boxall, düşük miktarda antibiyotiğin bile insan bünyesinin antibiyotiğe direnç göstermesi açısından tehlike oluşturduğuna değinerek, Afrika ve Asya’daki yoksul ülkelerin nehirlerinde daha fazla antibiyotik olduğunun da altını çizdi.