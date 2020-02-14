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Yaramazlara biraz batar!

Yerküre, en sıcak ocak ayını yaşadı

ABD’deki, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, geçen ayın, sıcaklık konusunda kayıt tutulmaya başlanan 141 yıl öncesinden bugüne yerkürenin en sıcak ocak ayını yaşadığını açıkladı.

Küresel ısınma Antartika’daki buzulların erimesine yol açıyor. Fotoğraf: Reuters

Açıklamaya göre kara ve okyanus yüzeyinde yapılan ölçümlerde geçen ay ortalama sıcaklıkların 20’nci yüzyıl ortalamasına göre 1.14 derece fazla olduğu belirlendi. Bir önceki ‘ocak ayı sıcaklık rekoru’ 2016 yılında kayda geçmişti.

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Ocak aylarında dondurucu soğukların yaşandığı Rusya, İskandinavya, Kanada’nın doğusunda, bu bölgelerin ocak ayı ortalamalarının beş derece, bazı yerlerde daha fazla üstünde ölçülmesi dikkat çekti. İsveç’in Örebro kenti ortalama 10.3 dereceyle en sıcak ocak ayını yaşadı.

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının neden olduğu küresel ısınma konusunda somut önlem alınması gerektiği konusunda her fırsatta uluslararası kamuoyunu uyarıyor.

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