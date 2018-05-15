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Yaramazlara biraz batar!

Yerkel’in tekmelediği madenci: Özrü kabul etmiyorum, hiçbir telefona çıkmadı

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Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık, ‘Yerkel’in özrü’nü kabul etmediğini belirterek, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘Soma faciası’nın yıldönümünde bir fotoğraf üzerinden ‘günah keçisi’ ilan edildiğini söyleyen Yerkel, kamuoyundan özür dilediğini dile getirmişti. Yerkel ayrıca, “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık’ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” demişti.

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Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’e konuşan Kocabıyık, Yerkel’le yalnızca bir kez görüştüğünü, işsiz olduğu dönemde telefonlarına çıkmadığını söyledi.

Özrü kabul etmediğini vurgulayan Kocabıyık, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. Bir kere telefon etmekle bu iş bitiyorsa, tamam. Tekme fotoğrafının yayımlanmasından sonra Soma’da kimse bana iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı. Hep ‘Toplantıdayım’ dedirtti. O zaman Ankara’da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi” dedi.

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Başbakanlığın Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla ‘mala zarar’dan ceza alan Kocabıyık, hakkında ‘provokatör’ suçlamasıyla haber yapan hükümete yakın medyaya karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamamış.

Kocabıyık şöyle devam etti: “Ben gariban bir insanım. Davalar hep bizim aleyhimize dönüyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı.”

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