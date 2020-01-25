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Yaramazlara biraz batar!

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

6.8’lik depremin ardından Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kalay Apartmanı’nda enkaz altında kalan Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) çalışmaları sürdürdüğü beş katlı apartmanın üçüncü katında oturan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi. Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün saat 20:55’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğu kaydedildi.

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