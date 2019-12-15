Yerine kayyım atanan Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı Elik Yılmaz tutuklandı

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin’in Kızıltepe Belediyesi Eşbaşkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yılmaz, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri ve gizli tanıkların ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklandı.
Sulh Ceza Hakimliği, DTK faaliyetleri ve beş gizli tanık beyanı gibi gerekçelerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı ve kuvvetli suç mahiyetinin oluştuğunu belirterek Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verdi.
Yılmaz, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.