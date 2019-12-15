Yerine kayyım atanan Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı Elik Yılmaz tutuklandı

‘Casusluk’ şüphesiyle tutuklandığı açıklanan Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan Türk avukat Yılmaz S. ile Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, cezaevinde ilk kez ve ‘bir kereye mahsus olmak üzere’ görüştüğü açıklandı. Öte yandan, Avukat Yılmaz S.’nin tutuklanması ile birlikte, Almanya’ya iltica talepleriyle ilgili açıklanan rakamdan çok daha fazla sayıda dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği belirtiliyor.