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Yaramazlara biraz batar!

Yerine kayyım atanan Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı Elik Yılmaz tutuklandı

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin’in Kızıltepe Belediyesi Eşbaşkanı Nilüfer Elik Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yılmaz, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri ve gizli tanıkların ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklandı.

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Sulh Ceza Hakimliği, DTK faaliyetleri ve beş gizli tanık beyanı gibi gerekçelerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı ve kuvvetli suç mahiyetinin oluştuğunu belirterek Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verdi.

Yılmaz, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

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