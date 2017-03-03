Yerinde ağır: Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaratan Diego Ribas, Flamengo’daki performansıyla milli takıma çağrıldı

Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaratan performasının ardından ülkesine dönen ve bu sezon Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Diego Ribas, milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

‘Performansı övgüye değer’

Ajansspor’da yer alan habere göre Brezilya’nın ‘Tite’ lakaplı teknik direktörü Adenor Leonardo Bacchi, Ribas’ı neden kadroya dahil ettiğine dair bir soru üzerine şunları söyledi: “Diego tatilde dahi çalışıyordu. Eğer böyle üst düzey oynamaya devam ederse zaten üst düzeyde oynamaya müsait yetenekleri var. Onu uzun zamandır takip ediyoruz. Bu performansı övülmeye değer. Kolombiya maçına çok iyi hazırlanmış ve iyi de oynamıştı. Flamengo ile çıktığı maçlarda gösterdikleriyle milli takıma çağrıldı.’

Geçtiğimiz ay sadece Brezilya Ligi’nde oynayan oyuncuların çağrıldığı milli takıma seçilen 32 yaşındaki oyuncu, geniş kadroya ise 2008’den bu yana ilk kez seçiliyor.