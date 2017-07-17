‘Yeri bile yanlış’: Somalı çocukların futbol okulu kaderine terk edildi

Soma faciasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından inşa edilen futbol okulu açılışı yapılmadan kaderine terk edildi.

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen faciada 301 madenci yaşamını yitirmişti. TFF öncelikle faciada babalarını kaybeden Somalı çocuklar için bir tesis kurmaya girişmişti.

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DHA’dan Ergin Karataş’ın haberine göre inşaat, Mart 2015’te, 80 günde bitirme hedefiyle başladı. UEFA standartlarında ikisi doğal çim ve üçü sentetik zeminli olmak üzere toplam beş sahanın yer aldığı projede 24 futbolcunun konaklaması için lojman, iki teknik direktör odası, fitness salonu, futbolcu izleme odası, derslikler ve yemekhane inşa edildi.

20 Ağustos 2015’te bitme aşamasına gelen tesisin facianın üçüncü yıldönümünde açılacaktı, ancak açılış ertelendi. Bu tarihin üzerinden geçen 14 ayda inşaatı tamamlanan tesisle ilgili hiçbir gelişme olmadı.

Çim sahalardan biri henüz kullanılmadan mantar kaptı

49 dönümlük arazide 6 milyon 200 bin TL’ye mal olan komplekste henüz kullanılmadan mantar kapan çim sahalardan biri tamamen yenilendi. Ne Soma’daki futbol takımlarına ne de Somalı çocuklara kapılarını açabilen atıl durumdaki tesiste bekçiler dışında kimse bulunmuyor.

TFF’nin maden şehitlerinin çocukları başta olmak üzere, yöre gençliğini spora kanalize edip bölgede futbolu geliştirmek amacıyla kurduğu tesisin devreye sokulamasının nedeni ise antrenör ve personel sorunu. Tesiste sürekli hizmet verecek bir futbol okulu için minimum sekiz 10 antrenör ve bir o kadar personele ihtiyaç duyuluyor ki TFF böyle bir kadrolaşmayı yapabilmiş değil.

‘Yer seçimi bile yanlış’

Futbola başladığı Soma’da halen Somaspor’un teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş’ın eski yıldızı Erman Güraçar, sorunun TFF’nin yapısı gereği tesisi işletememesinden kaynaklandığını söyledi. Güraçar, “Burası yapılırken de atıl kalacağını düşünmüştüm. Güzel ve anlamlı bir proje için inşa edildi ama en başta yer seçimi yanlış. Tesis sürekli toz ve duman yayan termik santralle kamyon garajının arasına yapıldı” diye konuştu.

TFF’nin yapısının kulüplerden farklı olduğunun altını çizen Erman Güraçar şöyle devam etti: “Federasyon spor okulu açan, bunun için kadro istihdam eden bir kurum değil. Soma’da 18 bin genç var. Burada 500 kişilik bir spor okulu açmak için ilçede ikamet edecek 20 antrenör, 20 personel lazım. Bu da en az aylık 100 bin TL bütçe demek. Böyle bir bütçe ilçedeki amatör kulüplerde de yok. Zaten yasa gereği burası kulüplere verilemiyor. Proje yapıldı ama faaliyete geçmesi zor.”

Bakanlığa devri gündemde

TFF Futbol Menajerleri Değerlendirme Kurulu Başkanı Arif Koşar, tesisin Spor Bakanlığı’na devredilebileceğini söyledi. Koşar, “Tesiste bir takım eksikler var. Henüz tam olarak bitmedi. Mantardan kaynaklanan bir sorun yüzünden sahanın biri yenilendi. Ancak tesisin Spor Bakanlığı’na devredilmesi gibi bir fikir var. Biz bu tesis yaşasın, başta madenci aileleri olmak üzere Somalı çocuklara hizmet versin istiyoruz” dedi.