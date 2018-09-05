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Yaramazlara biraz batar!

Yerel seçimler yaklaşırken Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na destek çıktı

 

Eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partinin birleştirici gücü’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sarıgül 1999-2014 arasında Şişli’nin belediye başkanlığını yapmıştı. 2014’de büyükşehir belediyesi için adaylığını koyan Sarıgül seçimi rakibi Kadir Topbaş’ın gerisinde tamamlamıştı. Kulislerde Sarıgül’ün Şişli için tekrar aday olabileceği konuşuluyor.

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Tam da bu günlerde Sarıgül yaklaşık beş yıl aradan sonra ilk defa televizyon ekranlarına çıktı. Eski başkan, 24 Haziran seçimleri sonrası CHP’de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirirken Kılıçdaroğlu’na karşı adaylığını açıklayan Muharrem İnce’yi ‘ham davranmak’la suçladı.

CHP’nin kongresini bitirdiğini ve olağanüstü kongrelerin CHP’ye fayda sağlamadığını ifade eden Sarıgül, “Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor” dedi.

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Sarıgül ayrıca, yerel seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, parti içi konuların gündeme getirilmesinin etik olmadığını öne sürdü.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun göstermiş olduğu nezakete ve zerafete karşı bunun yapılması asla doğru değildir” diyen eski belediye başkanı, Kılıçdaroğlu’nun ‘partinin birleştirici gücü’ olduğunu savunarak şöyle devam etti: “Biz hep beraber şimdi içe dönük mücadeleyi değil, dışa dönük mücadeleyi öne çıkararak, yerel yönetimlerde hep beraber partinin bütün siyasal dinamikleri bir araya gelerek en iyi adaylarla en iyi kadrolarla en iyi projelerle iktidarın karşısına nasıl çıkabilir ve büyükşehirleri nasıl kazanabiliriz bunun hesabını yapmamız lazım.” 

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