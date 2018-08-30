AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçimleri öne almanın gündemlerinde olmadığını söylerken, MHP ile olası seçim ittifakına kapıları kapatmadı.

Habertürk’ten Çimen Çetin’e konuşan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, yerel seçim için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

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Özhaseki, ‘para, insan, algı, mekan yönetimi’ni becerebilen kişileri aday göstereceklerini dile getirdi.

Yerel seçimlerde yapılması muhtemel işbirliklerine de değinen Özhaseki, MHP ile seçim ittifakına kapıları kapatmadı. AKP olarak ittifak yapmayacakmış gibi çalıştıklarını belirten Özhaseki, gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

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‘Cumhur ittifakı’nda MHP ile birçok konuda örtüştüklerini altını çizen Özhaseki , “Yerel seçimlerde ittifak daha zordur. Biz bu ittifaka dikkat ediyoruz” dedi. Özhaseki, seçimlerin öne alınmasının gündemlerinde olmadığını da belirtti.