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Yaramazlara biraz batar!

‘Yerel seçimde partim için çalışacağım’ diyen İnce: Belediye başkan adayı değilim

CHP’li Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları “Ben gelecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağım” diyerek yalanladı. İnce parti yönetimine eleştirilerine rağmen yerel seçimlerde partisi için çalışacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CHP’de seçimli olağanüstü kurultay talebinin genel merkez tarafından reddedilmesinin ardından Muharrem İnce’nin adı İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için çeşitli haberlerde geçirilmeye başlanmıştı.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili soru üzerine “Muharrem beyin beklentisi ne bilmiyorum” demişti.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan İnce’nin merak edilen gündem konular8la ilgili satır başlarıyla söyledikleri şunlar:

– Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.

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– Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP’nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu. Ama ben önümüzdeki seçimin beş yıl sonra değil, daha erken olacağına inanıyorum.

– Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım. Koltuk derdinde değilim.

– Şunu da yaparım: CHP Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı aday adayı olurum, başka arkadaşlarımın da önünü kapamam.  Yani, örgütün önüne sandığı koyarım. Bu parti üyesi ya da başkası olur. En yüksek oyu alan iki kişiden birisini meclis grubu aday gösterir.

– Yerel seçimde Muharrem İnce ne yapacak? Ne yapağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan daha fazla çalışacağım kazanmamız için. Çünkü ben partiliyim. Genel merkez imkanlarını kullandırırsa onun imkanlarıyla, kullandırmazsa kendi imkanlarımla çalışacağım.

– Ama bu genel merkez yapısının Türkiye derdi olmadığını düşünüyorum. Yerel adayları belirlerken de yine objektif olacaklarına inanmıyorum ve bunu görüyorum.

– 15 yaşından beri bu partide mücadele ediyorum.  Bir adaya karşı çıkarım ama aday olduktan sonra bütün eleştirileri bir kenara atarım. Şimdiden kimleri aday yapacaklarının bazılarını biliyorum. Yanlış yapıyorlar.

– Son olarak şunu söylüyorum: Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.

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