Yerel market zincirleri de tanzim satışı istiyor

Tanzim satış uygulamasının sadece beş zincir mağazayla yaygınlaştırılması kararına tepki gösteren Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) sayısı 8 bini bulan yerel zincirlerin de kapsama alınmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için tanzim satış noktalarını hayata geçirmeye başlamıştı.

Reklam

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün tanzim satışların Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM marketlerinde de yapılacağını açıkladı.

Bu uygulamanın rekabet açısından uygun olmadığını savunan TPF, kendi çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunduğu bilgisini paylaşarak, yerel zincirlerin de kapasama alınması gerektiğini vurguladı.

Tanzim satışı yapacak beş market zincirinin ülke genelinde toplamda yaklaşık 16 min mağazası bulunuyor.

Reklam

TPF’nin açıklamasına göre, yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 34.8, toplam market satış payı yüzde 33.7, toplam gıdadaki satış payı ise yüzde 9.5 seviyesinde.

TPF’nin açıklamasına şöyle devam edildi:

“Her bir yerel markette ortalama 15-20 kişi istihdam ediliyor. Biz, yan yana market açarak, market sayımız bu kadar oldu diyerek hiçbir zaman agresif bir tutum içerisinde olmadık. Her zaman üreticimizin, tedarikçimizin, tüketicimizin yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz.

Kendi öz sermayemiz ile bulunduğumuz bölgede kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapıyoruz. Kendi insanımız ile gülüp, derdi ile üzülüyoruz. Son iki yılda yaşanan olumsuzluklara ve yaşanan zor rekabet koşullarına rağmen hedeflerimizden vazgeçmeden yerel zincirlerin cirosunu 38 milyar TL’ye ulaştırdık. Üreticimizi, tedarikçimizi, bulunduğumuz bölgeleri destekledik, yatırıma devam ettik. 350’ye yakın yerel yatırımcı, bulunduğu şehre, 70 bine yakın çalışanına, marketlerinde alışveriş yapan müşterilerine değer yaratmak için gündüz gece çalışıyor. Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almak için hazırız.”