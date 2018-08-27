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Yaramazlara biraz batar!

Yerel mahkemeden sonuç alamayınca: ABD’li rahip Brunson AYM’ye gidiyor

 

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Brunson (Fotoğraf: DHA)

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip 25 Temmuz’da sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alınmıştı.

Brunson hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi yargılandığı yerel mahkeme ve üst mahkeme tarafından birden fazla kez reddedilmişti.

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AYM yolu gözüktü

DHA’ya konuşan rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra bir ay içinde AYM’ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Halavurt, şunları söyledi: “Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2’nci ve 3’üncü ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonraki bir ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz.”

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