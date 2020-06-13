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Yaramazlara biraz batar!

Yerel gazete siyasi baskıyı ilk sayfadan protesto etti: ‘Bu vekil bir harika dostum’

Çanakkale’de yayın yapan yerel gazete, siyasetçilerin baskılarına ilk sayfadan isyan etti.

Fotoğraf: Facebook

Çan ilçesinde yayın hayatını sürdüren Çan’ın Sesi gazetesi, bugünkü ilk sayfasının tamamını protestoya ayırdı.

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İlk sayfada, beyaz zemin üzerine ‘Var ol AK Parti’, ‘MHP’li başkan çok süper’, ‘Bu vekil bir harika dostum’ ve ‘Çok yaşa CHP’ sloganlarını yayınladı.

Gazete, sloganların altında şu ifadelere yer verdi: “Bugünkü 1’inci sayfamız tam istediğiniz gibi sevgili siyasetçiler. Haklarında sürekli iyi şeyler okumak isteyen, aleyhte hiçbir yazıya tahammüleri olmayan ve bunun için hakaret, tehdit dahil her yola başvuran bazı siyasilere çağrımızdır. Halk için iyi ve güzel şeyler yapın. Aksi halde bizi susturamazsınız.”

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