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Yaramazlara biraz batar!

Yere atılan maske yavru kaplumbağaya dolandı, çocuklar kurtardı

İzmir’de sokağa atılan maskenin ayağına takılması sonucu hareket etmekte zorlanan kaplumbağa yavrusunu çocuklar kurtardı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gaziemir ilçesindeki Irmak Mahallesi’nde sokağa atılan cerrahi maske ayaklarına dolanan bir kaplumbağa yavrusu, hareket etmekte zorlandı.

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Evinin balkonundan hayvanın durumunu fark eden Ayşegül Baysal, kardeşiyle aşağı inerek makasla ipleri kesti. Bu sayede rahatlayan kaplumbağa ilerlemeye devam etti.

Baysal, corona virüsü döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısının çok arttığını belirterek, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

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