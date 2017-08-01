‘Her yerde, her yere’: Taipei metrosunu ‘su bastı’

Tayvan’da düzenlenecek 29’uncu Üniversite Yaz Oyunları için başkent Taipei’deki metroların zemini spor sahaları ve yüzme havuzuna dönüştürüldü. (Reuters/Tyrone Siu)
Yaramazlara biraz batar!
Tayvan’da düzenlenecek 29’uncu Üniversite Yaz Oyunları için başkent Taipei’deki metroların zemini spor sahaları ve yüzme havuzuna dönüştürüldü. (Reuters/Tyrone Siu)
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede üç yıl önce yıkılan ve yenisinin yapılacağı söylenen Bereç Çifte Minareli Camii’nin arazisinde yükselen ‘rezidans’ inşaatıyla ilgili tartışmada topu arsa sahibine attı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın Tarabya Köşkü’ndeki görüşmesi sona erdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet mahallesindeki Göçmen Parkı’nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlatılan projeye karşı çıkan mahalleliye ‘pabuç bırakmayacağını’ söyledi.
Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıklayan CHP’nin önceliğinin kurultayı Gelibolu yarımadasında toplamak olduğu, olumsuz yanıt alınması halinde ibrenin Kazdağları’na döneceği öğrenildi.
Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’i savcılığa teslim eden CHP’li vekil Tuncay Özkan’la yaptığı görüşmeyi yazdı.