Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Her yerde, her yere’: Taipei metrosunu ‘su bastı’

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Tayvan’da düzenlenecek 29’uncu Üniversite Yaz Oyunları için başkent Taipei’deki metroların zemini spor sahaları ve yüzme havuzuna dönüştürüldü. (Reuters/Tyrone Siu)

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