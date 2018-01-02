‘Her yerde her yere’: İstanbul’da altı metro hattının ihalesi iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yürürlükte olan altı metro ihalesini iptal etti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Mevlüt Uysal’ın İBB başkanı olmasının ardından gerçekleştirilen ilk Meclis oturumunda ‘Devlet Yatırım Programı’nda yer alan, ihalesi tamamlanan altı metro hattının yapımı için 925 milyon avro borçlanmaya gidilmesi kararlaştırılmıştı.

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13 Ekim tarihli oturumda, toplam ihale bedeli 12 milyar 859 milyon lira olan altı metro hattının yapımının devamı için Uysal’a yetki verilmişti.

İBB’nin 2017 yılı için planladığı 4 milyar 600 milyon liralık borçlanma yetkisini de aşan 925 milyon avroluk borçlanma kararına CHP’liler ret oyu kullanmıştı.

Belediye meclisinin kendisine verdiği borçlanma yetkisini kullanmayan Uysal, dış borçla finanse edilecek metro ihalelerini iptal etti.

Kaynarca–Pendik–Tuzla hattının ihalesini alan Alsim Alarko, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ihalesini alan Gülermak Ağır Sanayi-Nurol İnşaat ortak girişimine de belediye tarafından ihalenin iptal edildiği bildirildi.

‘Finansman için çekilecek kredilerin bile hazır olduğu söyleniyor’

CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı, borçlanma kararı alınan diğer dört metro hattı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir, Mahmutbey-Bahçeşehir’in de ihalelerinin iptal edildiğini söyledi.

Her ihale başına firmalara yüzde 5 avans verildiğini belirten Balyalı, “Sözleşme hükümlerine göre İBB cayma bedeli olarak yüzde 10 tazminat ödeyecek. Bu, ihale başına 75-100 milyon lira arasında bir bedele denk geliyor. Bu altı ihaleyle ilgili rayiç bedellerin, maliyetin ve borçlanma miktarının yüksek olması nedeniyle çok fazla söylenti vardı. Finansman için çekilecek kredilerin bile hazır olduğu söyleniyor” dedi.

Hangi hat için ne kadar borç alınacaktı?

Borçlanma kararına göre 1 milyar 613 milyon 815 bin ihale bedeli olan Kaynarca-Pendik-Tuzla hattı için 120 milyon avro, 2 milyar 342 milyon 385 bin 741 liralık Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı için 170 milyon avro borç alınması kararlaştırılmıştı.

İhale bedeli 2 milyar 469 milyon 924 bin 400 lira olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı için 175 milyon avro, 2 milyar 414 milyon 401 bin 632 lira bedelli Kirazlı-Halkalı hattı için 170 milyon avro, 969 milyon 114 bin 610 liralık Başakşehir-Kayaşehir metrosu için 70 milyon avro, 3 milyar 49 milyon 994 bin 729 liralık Mahmutbey-Bahçeşehir metrosu için de 220 milyon avro borç alınacaktı.