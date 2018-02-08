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Yaramazlara biraz batar!

Yerde ararken denizde buldular: Bartın’da sahile Roma dönemi eserleri vurdu!

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Bartın’da Roma dönemine ait bazı eserler şiddetli dalgaların neticesinde sahile vurdu.

Fotoğraflar: DHA

Amasra ilçesindeki küçük liman mevkiinde kayaların yanında bazı tarihi eserler görüldü.

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Üzerinde figürlerin bulunduğu lahit ve sütun parçalarının ilçede yapılan inşaat temeli kazıları sırasında molozlarla birlikte sahile döküldüğü ve fırtınada oluşan dev dalgalarla sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, yaşanan fırtınalar sonrasında tarihi eserlerin zaman zaman dalgalarla kıyıya vurduğunu belirterek şu anda sahilde bulunan tarihi kaidelerin yapılacak incelemelerin sonrasında sahilden taşınarak korumaya alınacağını söyledi.

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