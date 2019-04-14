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Yaramazlara biraz batar!

Yer ‘tarım ülkesi’ Türkiye, müjde soğan: Haftaya taze mahsul geliyor, fiyat düşecek

Kış aylarında soğanın yok sattığı ve fiyatı el yakan Türkiye’ye halcilerden müjde geldi: Yeni mahsul soğanlar haftaya piyasaya çıkacak, fiyat düşebilir.

Fotoğraf: DHA

Toprak mahsullerinde son yıllarda yaşanan üretim daralmasına paralel olarak fiyatı artan ve kışın yok satan soğan tarihte ilk kez yoğun şekilde ithal edilmeye başlanmıştı. Sınırlı kiloyla yapılan tanzim satışlarla halkın ihtiyacı karşılanmaya çalışılsa da yeterli olmamıştı. Sonunda beklenen bahar ayları ve üretimle ilgili ilk haberler geldi.

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Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’na konuşan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “Soğanda yeni sezon açıldı, kısa süre içinde üretim miktarına göre fiyatlar 2 lira seviyesine düşebilir. Patateste de önümüzdeki günlerde yeni ürünler piyasaya çıkacak” dedi. Yurtdışından Türkmenistan, Azerbaycan ve Mısır’dan soğan geldiğini söyleyen Tavşan, yeni soğanların da 1 haftaya kadar çıkacağını söyledi.

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