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Yaramazlara biraz batar!

Yer Menemen: CHP’li başkan adayının eşine sopalı saldırı

İzmir’in Menemen ilçesinde CHP’li belediye başkanı adayı Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış saldırıya uğradı.

Fotoğraf: DHA

Aksoy ve Elkatmış, seçim çalışmaları kapsamında ilçede ev ziyaretleri yaptı. Saat 22.00 sıralarında çalışmalarını tamamlayan Elkatmış ve Aksoy araca binerek eve dönmek için yola çıktı.

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Kazımpaşa Mahallesi’nde araçtan indiği sırada, bir kişi elindeki sopayla Elkatmış’a vurdu. Saldırgan daha sonra Aksoy’un bulunduğu aracın arka kısmına vurdu.

Elkatmış hafif şekilde yaralanırken, aracın arka camı kırıldı.

Elkatmış ve Aksoy, krakola giderek şikayette bulundu.

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Adı öğrenilemeyen saldırgan yakalanıp ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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