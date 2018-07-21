Yer İstanbul: Taksici Uber şoförüne, hasta yakını doktora saldırdı

İstanbul’da birkaç saat arayla bir doktora ve iki Uber şoförüne yönelik saldırı yapıldı.

İHA’nın bildirdiğine göre ardı arkası kesilmeyen doktora saldırıların bir benzeri dün akşam Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk bölümünde yaşandı.

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Bir hasta yakını, doktorun odasına girerek kendi çocuğuna bakmasını istedi. Doktor çocukları sırayla muayene ettiğini söyledi. Hasta yakını ise hakaret ettiği doktora tekme attı.

Saldırgan, bir polis ve beş güvenlik görevlisi tarafından zapt edilerek gözaltına alındı. Saldırganın gözaltına alınırken “O doktoru öldüreceğim” diye bağırdığı duyuldu.

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Uber’e saldırı

Şişli ve Maltepe ilçelerinden ise Uber sürücülerine yönelik saldırı haberi geldi.

Şişli’de bir taksici, dün içinde Arap turistlerin bulunduğu Uber aracının önünü kesti. Taksici, elinde sopayla aracından inerek Uber aracına vurmaya başladı. Bu sırada da taksicinin “Araca niye vuruyorsun? Git, kimi çağırıyorsan çağır. Ben cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum” dediği duyuldu.

Uber şoförü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Maltepe ilçesinde de bir benzin istasyonuna taksiyle giden üç kişi, Uber aracının kapısını açmaya çalıştı, açamayınca kapıyı tekmeledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücüyü araçtan indirmeye çalışanlar başarılı olamadı. Uber sürüsücü geri manevra yaparak benzinlikten çıkarken saldırganlar bir süre peşinden koştu.

Sürücünün polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.