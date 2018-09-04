Yer İstanbul: Komiser avukatı darp etti, sonra silah doğrulttu

İstanbul’da karakolda silah doğrultulan bir avukat darp edildi. Soruşturmada komiser dahil dört kişi açığa alındı.

Kanal D’den Emrullah Erdinç’in haberine göre kadın bir avukat şüphelinin ifadesine katılmak için Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne gitti.

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Avukat bir süre sonra avluya sigara içmek için çıktı. Bir komiser de avukatın çaprazındaki banka oturdu. İkili konuşmaya başladı.

Karakolda dayak konusu konuşulurken polisin avukata “Burada çok avukat dövdük, sizi de dövelim mi?” dediği öne sürüldü.

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Komiser bir polisten sopa getirmesini istedi, ardından da avukatın ellerine vurdu. Polis bununla da ‘yetinmedi.’ Komiser bir de silah getirtti, bu silah avukata doğrultuldu. Polisin bir de ateş açtığı öne sürüldü.

Avukat, ifadeye katılmasının ardından karakoldan çıkarak savcılığa gitti. Başlatılan soruşturmada sorumlu komiser dahil dört kişi açığa alındı.